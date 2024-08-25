В МИД России назвали цель атаки на Курскую область

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является террористическим актом, она направлена на дестабилизацию обстановки в России.

Об этом в комментарии Первому каналу заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область