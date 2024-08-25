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Мирошник: атака на Курскую область нацелена на дестабилизацию РФ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является террористическим актом, она направлена на дестабилизацию обстановки в России.

В МИД России назвали цель атаки на Курскую область
© globallookpress.com

Об этом в комментарии Первому каналу заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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"Само вторжение, точнее вылазку, которую организовала Украина при поддержке западников, нужно расценивать как террористический акт, направленный на дестабилизацию государства, вторжение на сопредельную территорию и организацию целой серии преступлений, нарушающих нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал он.

Политика
Родион Мирошник
МИД России
Первый канал