В МИД России назвали цель атаки на Курскую область

Мирошник: атака на Курскую область нацелена на дестабилизацию РФ
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является террористическим актом, она направлена на дестабилизацию обстановки в России.
Об этом в комментарии Первому каналу заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Зеленский назвал цель рейда в Курскую область
"Само вторжение, точнее вылазку, которую организовала Украина при поддержке западников, нужно расценивать как террористический акт, направленный на дестабилизацию государства, вторжение на сопредельную территорию и организацию целой серии преступлений, нарушающих нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал он.