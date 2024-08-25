Эрдоган поблагодарил Путина за самолеты для тушения пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предоставление Турции самолетов-амфибий Бе-200 для тушения лесных пожаров.

"Благодарю президента Российской Федерации господина Путина за то, что в свое время он предоставил нам самолеты-амфибии Бе-200. Благодаря использованию двух этих машин мы гораздо легче справились с тушением лесных пожаров", - заявил Эрдоган, выступая в эфире местных телеканалов по итогам заседания кабинета министров.

Он также высказал слова благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, распорядившемуся нынешним летом предоставить Турции самолеты-амфибии в связи с большим количеством вспыхнувших в стране лесных пожаров.

"Мой брат Ильхам оказал мощную поддержку нашим усилиям по тушению пожаров, направив нам два лучших противопожарных самолета-амфибии", - сказал он.

Турецкий лидер сообщил, что с 2002 года собственные возможности пожарной авиации республики возросли с 73 тонн воды, которую она могла единовременно нести и сбрасывать на очаги пожаров, до 426 тонн. По его данным, "только с 15 по 19 августа турецкие пожарные налетали 1,6 тыс. часов, сбросив 25,4 тыс. тонн воды, а наземные расчеты преодолели общее расстояние в 3 млн км", занимаясь тушением.

С середины лета в различных регионах Турции начались лесные пожары, часть которых была приняла угрожающий характер. В некоторые дни власти регистрировали одновременно по 70-80 возгораний в лесных и сельскохозяйственных районах по всей стране.