Bloomberg: во Франции могут еще на 24 часа продлить срок ареста Дурова

Во Франции могут еще на 24 часа продлить срок ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник во французской судебной системе. Согласно правовой системе Франции, человека в этой стране могут задержать на 24 часа, и этот срок может быть продлен один раз. 24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. Однако, по словам дипломата, Париж воспринимает французское гражданство предпринимателя в качестве основного. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что США причастны к аресту Дурова.