Захарова: европейское гражданство стало для Дурова дамокловым мечом

Европейское гражданство для сооснователя Telegram Павла Дурова стало не охранной грамотой, а дамокловым мечом, заявила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, МИД может включить «всю мощь» возможностей по защите гражданина России. Но французы исходят из того, что Павел Дуров — гражданин их страны.

«Наша страна своих не бросает. И мы будем делать всё, даже несмотря на обстоятельства», — заявила она.

Захарова напомнила, что Владимир Путин предупреждал россиян о сущности либеральных режимов и предостерегал от размещения своих компаний и активов в натовских странах.

Мизулина прокомментировала возможное закрытие Telegram

Сооснователь Telegram был задержан в аэропорту Парижа по обвинению в отсутствии сотрудничества с французскими силовиками.

Посольство России в Париже запросило у Франции разъяснения по поводу задержания сооснователя Telegram.