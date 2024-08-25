Нечаев призвал Ле Пен публично выступить за освобождение Дурова

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев направил обращение лидеру парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в котором просит публично поддержать требование немедленного освобождения из-под ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Всероссийская политическая партия "Новые люди" призывает вас встать на защиту принципов свободы слова и принять участие в судьбе арестованного накануне во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова", - говорится в нем.

Нечаев отметил, что арест Дурова - это "политическая мера с целью давления на политику независимой международной компании, которая систематически отказывается нарушать тайну личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам". По его словам, это создает опасный международный прецедент, который де-факто уничтожает право гражданина любой страны на свободу слова, приватность и конфиденциальность в мессенджерах и на онлайн-платформах.

"Партия "Новые люди" в российском парламенте придерживается ценностей, которые гарантируют людям их гражданские права и свободы. Мы опечалены тем, что <...> Франция сегодня поступается принципами собственной конституции и идет по пути давления на предпринимателей, которые защищают конфиденциальность людей и свободу слова", - говорится в письме.

Нечаев просит продемонстрировать пример твердости и следования политическим принципам, публично осудив действия правительства президента Эмманюэля Макрона.