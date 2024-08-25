AFP: Павел Дуров планировал провести в Париже как минимум один вечер

Бизнесмена задержали в субботу в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на частном самолёте с охранником и ассистенткой.

Ожидается, что основатель Telegram предстанет перед судом сегодня, сообщает агентство France-Presse.

Французские власти пока не делали официальных заявлений о ситуации с Дуровым. Телеканал TF1 писал, что основная претензия властей ЕС к мессенджеру — зашифрованные сообщения. Ордер выдан в связи с тем, что Дуров не сотрудничал со спецслужбами Франции.

Задержанному могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике. Ему грозит тюремное заключение на 20 лет.

В связи с задержанием Дурова зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что основателю Telegram надо понять, что «Отечество, как и времена, не выбирают.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва направила ноту Парижу с требованием о доступе к Дурову.