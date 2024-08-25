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В Госдуме высказались о заказчике ареста Дурова

Заказ на арест Павла Дурова поступил во Францию из Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ. Владелец Telegram попал в сложную ситуацию: ему придется либо пойти на поводу у западных спецслужб, либо «сгнить во французской тюрьме». Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает РИА Новости.

В Госдуме высказались о заказчике ареста Дурова
© РИА Новости
«Дуров пойман во французском аэропорту, но заказчики этого, скорее всего, находятся не в Париже и даже не в Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ», — сказал депутат.

По его словам, спецслужбы США желают контролировать весь интернет. Это подтверждает и недавняя борьба с китайским Тик-Током, и преследование Джулиана Ассанжа, которого «отпустили через десятилетие, очевидно, добившись всего, чего хотели».

Журавлев полагает, что Дурову не стоит строить иллюзий, хотя ему и предъявлены нелепые обвинения, по которым за бытовые убийства надо арестовывать производителей столовых ножей.

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Депутат добавил, что только в России «можно было шутить, увиливая от сотрудничества», а «с ЦРУ не забалуешь».

«Либо придется играть по их условиям, либо сгнить во французской тюрьме», — заключил Журавлев.

Ранее ведущие западные СМИ высказались о задержании Дурова.

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