В Госдуме высказались о заказчике ареста Дурова

Заказ на арест Павла Дурова поступил во Францию из Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ. Владелец Telegram попал в сложную ситуацию: ему придется либо пойти на поводу у западных спецслужб, либо «сгнить во французской тюрьме». Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает РИА Новости.

«Дуров пойман во французском аэропорту, но заказчики этого, скорее всего, находятся не в Париже и даже не в Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ», — сказал депутат.

По его словам, спецслужбы США желают контролировать весь интернет. Это подтверждает и недавняя борьба с китайским Тик-Током, и преследование Джулиана Ассанжа, которого «отпустили через десятилетие, очевидно, добившись всего, чего хотели».

Журавлев полагает, что Дурову не стоит строить иллюзий, хотя ему и предъявлены нелепые обвинения, по которым за бытовые убийства надо арестовывать производителей столовых ножей.

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Депутат добавил, что только в России «можно было шутить, увиливая от сотрудничества», а «с ЦРУ не забалуешь».

«Либо придется играть по их условиям, либо сгнить во французской тюрьме», — заключил Журавлев.

Ранее ведущие западные СМИ высказались о задержании Дурова.