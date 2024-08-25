Слуцкий напомнил пророчество Жириновского про Дурова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что намерен переговорить с одним из руководителей «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен по поводу ареста в Париже основателя Telegram Павла Дурова.

«Планирую в ближайшее время переговорить с Марин Ле Пен — одним из руководителей «Национального объединения», набирающего всё больший авторитет и политический вес во Франции», — написал он.

Он также процитировал бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предупреждал Дурова: «Павел, не пора ли вернуться? Не принимает тебя чужая земля!».

Слуцкий добавил, что задержание Дурова – часть антироссийской политики Запада по всем канонам.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.