Telegram-канал Baza сообщает, что российским чиновникам дали поручение удалить служебные переписки в Telegram. По данным источников канала, такое указание получили сотрудники ряда силовых ведомств, а также чиновники администрации президента и правительства России. Согласно сообщению авторов, аналогичные указания были переданы и высшим должностным лицам Минобороны РФ, а также некоторым крупным предпринимателям.

Baza указала, что некоторым чиновникам пока не поступали указания об удалении переписок. Однако, как уточняется, они ожидают такие инструкции от своих начальников уже на предстоящей неделе.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что власти РФ не обсуждали блокировку мессенджера Telegram в последнее время, хотя ряд претензий к его работе остается. По его словам, Telegram стал площадкой, старающейся соблюдать нейтралитет.

Симоньян дала совет пользователям Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Он прибыл из Азербайджана и был объявлен в международный розыск. Уточняется, что запрос на это сделало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.