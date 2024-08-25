Россия направила ноту Франции с требованием о доступе к Дурову

Посольство России в Париже направило во французский МИД ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанному владельцу Telegram Павлу Дурову. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Захарова отметила, что «эмоций много», и, в первую очередь, «представители и адвокаты Дурова должны дать квалификацию того, что происходит». Со своей стороны дипломатическая служба РФ предпринимает все необходимые действия, затребован консульский доступ к Дурову как к гражданину России.

Захарова заявила о слежке за реакциями мировых организаций на задержание Дурова

«Наше посольство в Париже тут же, незамедлительно, по получении этой информации, связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — сказала Захарова.

По ее словам, речь идет о стандартной процедуре, когда за рубежом задерживается российский гражданин. Однако проблема в том, что у Павла Дурова есть французское гражданство и «для Парижа он в первую очередь является гражданином их страны».

Захарова отметила, что, к сожалению, предыдущие подобные истории «показывали худшую сторону западного поборничества за права человека».

Российские дипломаты в Париже работают, заверила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что МИД будет следить за реакцией на дело Дурова со стороны международных правозащитных структур и неправительственных организаций.