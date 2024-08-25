Захарова заявила о слежке за реакциями мировых организаций на задержание Дурова

Российская сторона будет следить за реакцией международных организаций на задержание во Франции владельца Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

© Пресс-служба МИД России

«Поведение и реакция международных организаций, которые в других случаях в отношении нашей страны применяли весь комплекс политического, информационного и психологического, кстати говоря, давления, должны быть учтены и будут учтены в нашей работе, безусловно», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Москалькова связала арест Дурова с попыткой закрыть Telegram и скрыть правду

По ее словам, российская сторона будет следить за тем, как международные организации «будут проявлять бдительность» в вопросах прав человека и гарантирования свободы слова.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале привела список западных правозащитных организаций, которые в 2018 году негативно отреагировали на закон Яровой. Тогда они призвали российские власти «прекратить создавать препоны в работе Телеграмм».

«Публикую скриншот всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?» — написала Захарова.