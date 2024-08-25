Москалькова связала арест Дурова с попыткой закрыть Telegram

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала арест Павла Дурова во Франции «грубым нарушением свободы слова» и связала его со стремлением «закрыть» мессенджер Telegram. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

«Власти Франции <..> вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, они стремятся к тотальному контролю выражения мнений, залезть уже под одеяло к каждому человеку», — заявила она.

При этом Москалькова признала, что «многим не нравится» быстрый канал распространения информации, свободной от цензуры.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова с тем, что он русский, но заявил, что принципиальный отказ сотрудничать с правоохранительными организациями принес бы ему проблемы в любой стране.