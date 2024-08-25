Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку призвал президента Франции Эмманюэля Макрона бежать из страны, так как армия задержанного там основателя Telegram Павла Дурова "идет за ним".

"Макрон, убирайся из Франции! Армия Дурова уже идет за тобой", - написал политик в X (ранее Twitter), поставив в конце смайлик, символизирующий "смех до слез".

Медведев высказался о задержании Дурова

Также пост сопровождается фотографией Макрона во встрепанном виде.

Ранее Медведев заявил, что Дуров совершил фатальную ошибку, уехав из России, чтобы стать "человеком мира", так как для Запада предприниматель все равно остается "опасным русским".