Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", - сообщили в пресс-службе.

Медведев высказался о задержании Дурова

Также в российской дипмиссии заверили, что находятся в контакте с адвокатом Дурова.