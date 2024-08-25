В России прокомментировали задержание Дурова во Франции

Европа противоречит собственным принципам свободы слова, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Десятки лет Запад нам вдалбливал свою свободу слова, которая в их странах процветает. Нас критиковали, что мы закрытая страна, что у нас не допускают никакого инакомыслия, а на поверку-то оказалось, что самая демократическая страна сейчас — это именно Россия. А Запад опускается в мрачный период маккартизма холодной войны, это вообще беспредел», — сказал сенатор.

То есть люди должны строго следовать тем инструкциям, правилам, которые изобрели западные политики — это говорит о том, что Европа больна

По мнению политика, Россия должна сделать все возможное для освобождения бизнесмена.

«Не забываем, что Дуров — гражданин России, поэтому Россия не только имеет право, но и должна через свои консульские учреждения сделать соответствующий запрос, интересоваться его судьбой, если надо — оказать консульскую помощь», — сказал он.

Сотрудники спецслужб Франции задержали владельца Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в пособничестве терроризму, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, распространении порнографии и других преступлениях, для которых злоумышленники используют Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Также власти Франции намерены добиться доступа к материалам в Telegram.