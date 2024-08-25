Экс-премьер России оценил возможность переговоров с Украиной

Переговоры с Украиной исключаются, заявил ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, Москву может устроить только капитуляция Киева, особенно после событий в Курской области.

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Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя, — добавил Степашин.

Бывший премьер напомнил, что страна не стала вести мирных переговоров с Адольфом Гитлером в 1994 году, хотя попытки такие были. Также Степашин сравнил возможные договоренности с Украиной с заключением Хасавюртских соглашений в 1996 году, которыми закончилась первая трехлетняя операция по восстановлению порядка в Чечне. Однако спустя три года войскам пришлось возвращаться. По его мнению, переговоры повторят ту же ошибку.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной стали невозможными после нападения ВСУ на Курскую область. Он добавил, что «досужая болтовня посредников» прекращена, и все это понимают, но не говорят вслух. Диалога не будет до полного разгрома противника.

Президент России Владимир Путин также усомнился в возможности говорить о мире с Киевом после событий в Курской области. Он указал, что о переговорах с людьми, которые наносят удары по мирному населению, не может идти и речи.