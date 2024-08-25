Жириновский шесть лет назад предрек Павлу Дурову проблемы в «чужом углу»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад поздравлял основателя Telegram Павла Дурова с днем рождения и призывал его вернуться на Родину.

В специальном видеообращении в 2018 году к Дурову по случаю дня рождения бизнесмена Жириновский призывал его вернуться на Родину и говорил, что ему «хватит шляться по чужим углам», пишет «Комсомольская правда».

По словам политика, он чувствовал, что Дурова «не принимает чужая земля», а потому «хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться». Он подчеркнул, что на Родине и интереснее, и веселее.

«Тебя ждут родные берега!» – призвал Жириновский Дурова.

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.