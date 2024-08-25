Захарова подтвердила, что посольство включилось в работу после ареста Дурова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что посольство в Париже включилось в работу после новостей о задержании и аресте сооснователя Telegram Павла Дурова.
Об этом дипломат сообщила в своём Telegram-канале.
«Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости», — подчеркнула официальный представитель МИД России.
Ранее МИД заявил, что посольство России начало работать по ситуации с арестом Дурова во Франции.