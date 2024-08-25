МИД: посольство РФ начало работать по ситуации с арестом Дурова

Посольство России во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг ареста сооснователя Telegram Павла Дурова в Париже.

Об этом ТАСС сообщили представители российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что представители Дурова не обращались в посольство, но дипломаты уже начали работу.

Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков призвал МИД России добиваться освобождения Дурова.