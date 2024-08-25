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МИД: посольство России начало работать по ситуации с арестом Дурова во Франции

Посольство России во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг ареста сооснователя Telegram Павла Дурова в Париже.

МИД: посольство РФ начало работать по ситуации с арестом Дурова
© РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили представители российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что представители Дурова не обращались в посольство, но дипломаты уже начали работу.

Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков призвал МИД России добиваться освобождения Дурова.

Политика
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Павел Дуров
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Госдума