Мизулина высказалась об аресте Павла Дурова во Франции

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина высказалась об аресте во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова.

Мизулина отметила, что нахождение за пределами России для владельцев Telegram является большим риском.

«Думала, что не трогают (Дурова) из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Всё, видимо, несколько иначе», — сказала Мизулина.

Глава ЛБИ подчеркнула, что арест Дурова — это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса.

Ранее американский журналист Такер Карлсон прокомментировал арест Дурова.