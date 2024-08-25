Милонов: арест Дурова откроет глаза миру на европейскую свободу

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT высказался об аресте сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Мерзкие европейские фашистские морды, видимо, решили наполнить понятие «свободы слова» новым смыслом: «Что не контролируется из брюссельского обкома должно быть уничтожено и запрещено», — заявил Милонов.

Депутат отметил, что Дуров стал, фактически, беззащитным перед западным произволом.

«Надеюсь, его пример откроет глаза миру на европейский «цветущий сад», смердящий тухлым мясом мертвой свободы», — подчеркнул Милонов.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщения о задержании Дурова.