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Милонов: арест Дурова откроет глаза миру на европейскую свободу

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT высказался об аресте сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции.

Милонов: арест Дурова откроет глаза миру на европейскую свободу
© РИА Новости

«Мерзкие европейские фашистские морды, видимо, решили наполнить понятие «свободы слова» новым смыслом: «Что не контролируется из брюссельского обкома должно быть уничтожено и запрещено», — заявил Милонов.

Депутат отметил, что Дуров стал, фактически, беззащитным перед западным произволом.

«Надеюсь, его пример откроет глаза миру на европейский «цветущий сад», смердящий тухлым мясом мертвой свободы», — подчеркнул Милонов.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщения о задержании Дурова.

Политика
Сергей Цеков
Виталий Милонов
Павел Дуров
Госдума