Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков призвал МИД России добиваться освобождения сооснователя Telegram Павла Дурова.

Соответствующее обращение он направил главе МИД России Сергею Лаврову.

«Прошу Вас от имени МИД России выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из под стражи, учитывая, что его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram», — говорится в документе.

В случае отказе французских властей освободить Дурова из-под стражи Даванков призвал «приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации при его согласии».

Вечером 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, позднее появилась информация о заключении его под стражу.

Ордер на Павла Дурова был выписан из-за того, что он не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений.