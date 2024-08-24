Захарова назвала нацизмом слова премьера Литвы о россиянах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания литовского премьера Ингриды Шимоните, оскорбительно назвавшей россиян при поздравлении Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, являются нацизмом.

"Нацисты", - заявила дипломат "Известиям".

Премьер-министр Литвы назвала россиян «русней»

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните приехали в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины, отмечаемого 24 августа. В этот день в 1991 году депутаты тогда еще Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года 24 августа на Украине День независимости стали отмечать как государственный праздник, он стал выходным.