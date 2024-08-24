В МИД РФ высмеяли заявление Байдена о создании новых рабочих мест в США

Заявление президента США Джо Байдена о создании 800 тыс. рабочих мест за время его нахождения на посту главы Белого дома, которое он сделал во время дебатов с экс-главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, оказалось фейком. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на отчет министерства труда США. Из представленных данных стало известно, что за время президентского срока Байдена в США не было создано заявленного числа рабочих мест.

«Так вот: те самые 800 тысяч рабочих мест, которые якобы создали Джо Байден и [вице президент США] Камала Харрис, — их просто не существует. Американские соцсети бурлят», — написала Захарова.

До этого Захарова заявила, что маховик фейков США в отношении России на фоне предвыборной кампании в Соединенных Штатах работает на пределе. По мнению официального представителя МИД РФ, Белый дом никогда не перестанет обманывать мировое сообщество, а союзники Вашингтона никогда не перестанут делать вид, что верят доводам Штатов.