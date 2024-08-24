Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал маразмом решение Киева запретить работу Украинской православной церкви (УПЦ) на територии страны. Этот ход киевских властей он Павлом Зарубиным.

Он призвал к резкой реакции на отмену УПЦ.

«Даже шайтан не мог придумать такого, не только человек. И за это их надо уничтожать», — говорит чеченский лидер.

Кадыров заявил, что у киевских властей нет ничего святого, и с ними не нужно вести переговоры, поскольку Украина выполняет задачи Запада. Глава республики предположил, что Украина может в любой момент напасть на Россию, объединив усилия с Западом, и поэтому конфликт нужно закончить решительно.

«Столько потрачено сил и средств — я не хочу это так оставить, не хочу оставить на каком-то этапе», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.