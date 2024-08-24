Украина гордо отмечает то, что она потеряла - независимость и суверенитет, "положив их на алтарь стремления в НАТО". Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев по случаю Дня независимости Украины, который отмечается в стране 24 августа.

"НАТО именно покрывает нарушителей прав и свобод, обеляет преступников в Косове ли, Грузии или на Украине. Которая сегодня гордо отмечает то, что она потеряла - независимость и суверенитет, положив их на алтарь убийственного карго-культа и стремления в НАТО как гаранта продолжения преступных действий против русских, оппозиции, СМИ и церкви", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Вице-спикер Совфеда также напомнил, что в этот день в 1949 году вступил в силу Североатлантический договор, образовавший НАТО.

"Существование НАТО в XXI веке обернулось трагедией для многих народов, ведь ставка на "старшего брата", как показал опыт, напрочь отбивает охоту к мирному урегулированию любых внешних и внутренних вопросов. <…> Именно из-за НАТО не состоялись договоренности по Приднестровью, Косову или Минские соглашения - зачем все это исполнять, когда можно добиться своего силой НАТО за спиной?", - пояснил он.

"Альянс и его члены ведут с 1949 года непрерывные войны, хотя на них не напало ни одно государство мира", - подчеркнул сенатор.

По словам политика, никогда еще не было столь наглядно и очевидно доказано, "как в эти дни на Украине: нельзя совместить демократию и безопасность со стремлением в НАТО".

"Или - или, и НАТО не просто не защищает людей, а убивает их самим своим существованием. Есть зло, есть абсолютное зло, и есть НАТО. Увы", - резюмировал Косачев.

Украина отмечает День независимости 24 августа. В этот день в 1991 году депутаты тогда еще Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года 24 августа на Украине День независимости стали отмечать как государственный праздник, он стал выходным.