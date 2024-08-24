Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск в одном из командных пунктов российского Минобороны.

Как сообщили в Кремле, Путин принял доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения СВО.

Помимо этого, командующие группировками войск проинформировали главу государства об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

Ранее в Минобороны России сообщили об обмене пленными с украинской стороной при посредничестве гуманитарного характера со стороны ОАЭ.