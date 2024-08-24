Вместо процветающей демократии жители Украины получили милитаризованную авторитарную страну, которая погрузилась в коррупцию и полную зависимость от США и их союзников, которые используют Киев как пушечное мясо в борьбе против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в США по случаю отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.

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По словам дипломатов, современная украинская история стала наглядным примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов, при этом винить во всех бедах Киев привык Москву.

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«Но самое страшное, что республика оказалась в полной зависимости от США и их союзников. Находится на иждивении лживых и лицемерных "партнеров", использующих украинцев как марионеток и "пушечное мясо" в борьбе с Россией», - следует из сообщения.

Дипмиссия пожелала украинцам прозрения и осознания того, что, обслуживая интересы Вашингтона и его сателлитов, они ведут свою страну к тотальному разрушению.