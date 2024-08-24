Антонов: США санкциями стремятся показать антироссийскую сущность на фоне выборов

Американские власти агонизируют, стремясь показать свою антироссийскую сущность на фоне электоральной кампании в стране. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые антироссийские санкции США.

"Администрация агонизирует. Множатся безрезультативные русофобские залпы. Задача - показать свою антироссийскую сущность на фоне кипящей здесь электоральной кампании", - говорится в комментарии дипломата, размещенном в Telegram-канале посольства.