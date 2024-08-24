Дипломаты РФ посетили находящегося под стражей в Нью-Йорке россиянина Петрова

Дипломаты России посетили находящегося под стражей в Нью-Йорке российского гражданина Артура Петрова, которого власти США обвиняют в незаконном экспорте в РФ произведенной американской микроэлектроники, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Нью-Йорке Александра Захарова.

«Условились поддерживать контакты с учетом возможности перевода в другой блок», — заявил он.

Петров находится в центре временного содержания под стражей в Бруклине. По словам дипломата, во время встречи россиянин не высказывал претензий по поводу условий содержания. До этого американские власти не предоставляли разрешение на посещение, ссылаясь на карантин.

Захаров указал, что американские власти предъявят официальные обвинения экстрадированному в США с Кипра Петрову не позднее 8 сентября. При этом россиянин намерен оспаривать обвинения, которые он считает «политически мотивированными и надуманными».

9 августа американский Минюст заявил, что россиянин был экстрадирован и предстал там перед судом. Ему вменяется нарушение американского законодательства по 11 пунктам. Петрова арестовали на Кипре 26 августа 2023 года по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в США микроэлектроники в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.