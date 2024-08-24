Перед получением визы с иностранцами проведут собеседование

При подаче заявления на получение визы в РФ иностранцы будут проходить собеседование для проверки целей поездки и условий пребывания в стране. Соответствующее постановление кабмина, корректирующее правила подачи документов на российскую визу вступило в силу 24 августа.

Согласно ему, сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений смогут проводить собеседования с иностранным гражданином на этапе рассмотрения его визовых документов.

Наделение сотрудников российских диппредставительств и консульств такими полномочиями позволит повысить эффективность их работы по выявлению лиц, чье пребывание на территории Российской Федерации представляется нежелательным, ранее поясняла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит сайт министерства. Также, по словам Захаровой, это позволит лучше контролировать въезд в Россию граждан иностранных государств, представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой. При этом, заявитель сможет дополнительно представлять документы, подтверждающие заявленные цели поездки в Россию и условия пребывания в стране — например, копии приглашений, контрактов, разрешений на работу, гарантийные письма приглашающей стороны, авиабилеты на обратный выезд и так далее. Эти документы обязательно должны быть рассмотрены в консульстве и приобщены к комплекту визовых документов иностранца, поясняла Захарова.

Помимо этого, иностранцы теперь смогут подавать документы на российскую визу в третьих странах только при условии, что у них есть разрешение на проживание в них более 180 дней. Ранее этот срок был 90 дней. Транзитные визы по-прежнему можно будет получать в третьей стране без необходимости предоставления разрешения на проживание в ней.