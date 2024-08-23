Названы условия, при которых украинцы восстанут против Зеленского

Пока на Украине нет возможностей для масштабного и скоординированного протеста против политики властей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, в стране много недовольных людей, но нет лидеров, которые могли бы повести их за собой.

По-настоящему буйных мало. Нет вожаков. На организованное сопротивление в стране уже нет ни сил, ни организаций, ни политиков. На новый Майдан нет заказа у главных кураторов Украины — Запада, — считает эксперт.

Он добавил, что украинцы массово выступают против жесткой мобилизации. Но для того, чтобы их гражданский протест перерос в бунт, этим выступлениям нужна политическая подоплека.

Сейчас выступления людей связаны с мобилизацией. Если бы они были нацелены на причину мобилизации — то есть желание властей Украины оставаться у власти исключительно за счет продолжения конфликта, — тогда это меняло бы дело, — уверен политолог.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил, что на Украине могут сменить власть. Он выразил мнение, что президент страны Владимир Зеленский — просто шут, который исполняет «грязную роль» и получает за это деньги. При этом сенатор предупредил, что Украина для России останется проблемой даже при новом руководстве в Киеве.