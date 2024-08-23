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Нечаев: РФ продолжает добиваться у ФРГ прояснений обстоятельств подрыва "СП"

Российская Федерация продолжает добиваться у Германии прояснения всех деталей в деле о подрыве «Северных потоков». Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Посол сообщил, что выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» продолжается
© globallookpress.com
«Мы пытаемся, продолжаем добиваться прояснений всех обстоятельств такого преступления, но, на наш взгляд, это было бы более эффективно сделать, если немецкие правоохранительные органы это сделать не могут по каким-то причинам, то в рамках международного расследования под эгидой СБ ООН», — сказал Нечаев.

22 августа бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу сообщил, что западные страны должны прекратить поддерживать Киев из-за новых данных о причастности неких украинцев к взрывам российских газопроводов «Северный поток».

21 августа президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв «Северных потоков». Он подчеркнул, что если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов и возвращение денег Москве, то трубопровод был законной целью.

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