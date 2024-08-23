США расширили антироссийские санкции

Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон расширил антироссийские санкции. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно сообщению ведомства, в санкционный список были добавлены 400 физических и юридических лиц из России, а также других стран, если они оказывают поддержку РФ. При этом в американской администрации уточнили, что этот пакет санкций приурочен к дню независимости Украины.

«Министерство финансов и госдепартамент США вводит санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции», — сказано в сообщении ведомства.

Как добавили в министерстве, новые санкции в первую очередь направлены на компании, которые причастны к закупкам военной продукции для России, а также помогают Москве обходить предыдущие санкционные ограничения. Кроме того, новый пакет санкций нацелен на участников схем по отмыванию доходов от угледобычи, золотодобычи и продажи золота, которые также уже находятся под санкциями

«Сегодняшние санкции еще больше ограничивают доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности», — добавили в американском минфине.

Ранее в США оценили влияние санкций на Россию.