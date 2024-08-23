Губернатор Волгоградской области отреагировал на бунт заключенных в ИК-19

Пострадавшие сотрудники госпитализированы, на помощь направлены санитарная авиация и медики, в регионе создан оперативный центр для координации действий по освобождению заложников. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— Сегодня в ИК-19 г. Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников, — написали в официальном Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Он сказал, что угрозы гражданскому населению нет.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных начали захват исправительной колонии № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области. В результате инцидента несколько человек были убиты, еще несколько пострадали, также был вынесен ряд требований со стороны злоумышленников. В настоящее время захват продолжается. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Изначально в СМИ появилась информация, что в исправительной колонии № 19 в Волгограде захватили несколько человек.

Вскоре после этого стало известно, что злоумышленники назвали себя сторонниками террористической группировки ИГ*. По данным СМИ, на место уже прибыл спецназ. Всего в колонии находятся 1230 заключенных.