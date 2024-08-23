Миронов объяснил, какие реформы нужны после захвата в ИК под Волгоградом

России необходимо ввести визовый режим со странами Центральной Азии, а также прекратить «повальную» раздачу паспортов РФ, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя захват заложников в ИК-19 под Волгоградом. Депутат считает, что мигрантов нужно «высылать целыми кланами» за нарушение российских законов.

Ранее такие же террористы устроили аналогичную акцию в Ростове-на-Дону. Очевидно, что проблему появления «джамаатов» в российских тюрьмах необходимо решать как можно скорее. Для начала нужно навести порядок с мигрантами: прекратить повальную выдачу российских паспортов и ввести визовый режим со странами Центральной Азии, откуда к нам едут такие «ценные специалисты». И высылать целыми кланами за нарушение наших законов, — высказался Миронов.

По его словам, огромная масса мигрантов превратилась в питательную среду для проповедников терроризма. Парламентарий подчеркнул, что о вероятной причастности иностранных спецслужб к захвату заложников в колонии под Волгоградом пока говорить рано, но исключать данную версию нельзя.

Пока же приходится констатировать, что огромная масса мигрантов превратилась в питательную среду для проповедников терроризма. И чем больше мигрантов, тем питательнее этот бульон. Что касается возможного участия в этом преступлении западных спецслужб, то пока говорить рано, но я бы, разумеется, этого не исключал, — подытожил Миронов.

Ранее в Сети появились кадры переговоров с захватчиками из ИК-19. В ролике они задают вопрос силовикам, жалко ли им машину. На кадрах видно, как один из заключенных пытается что-то объяснить, активно размахивая руками.

О ситуации с захватом заложников в ИК-19 ранее доложили президенту России Владимиру Путину. Отчет главе государства представил начальник ФСИН Аркадий Гостей на оперативном совещании с Совбезом РФ.