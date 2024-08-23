Захарова рассказала о предательстве со стороны Германии

Предательство Германии, которая продолжает поставки оружия Украине, не останется безнаказанным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Lenta.ru

«Наша страна сумела перезагрузить отношения с Германией, - отметила она, напомнив о неисчислимых жертвах Великой Отечественной войны. - Это было так сложно, практически невозможно, но мы сумели это сделать. И вот сейчас эти вот все (германские власти - прим. ТАСС) имеют наглость нас упрекать, даже обвинять, и, мало того, еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму, террористическому и экстремистскому, танки и вооружения. Ну, будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными». ТАСС

Ранее Захарова заявила, что тысячи жителей Запада хотят переехать в РФ ради «спасения семей». Газета.Ru