США и другие страны Запада воспитали украинские власти, поставив их на «террористические рельсы», и давно стоят в качестве наводчика за ударами Киева по гражданским объектам. Как сообщает ТАСС, об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях X Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Она отметила, что Запад сперва готовил для этого почву, уничтожая украинскую государственность. Делается это с целью нанести России стратегическое поражение, использовав Украину «в качестве инструмента».

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«В нашей трактовке это есть гибридная война, объявленная Западом. Поэтому не надо просто следовать их формулировкам и не надо отказывать себе в том, чтобы видеть истинные смыслы», — сказала дипломат.

Она напомнила, что российские власти с первого дня террористической деятельности Украины говорили о том, что за ударами Киева по гражданской инфраструктуре стоят западные страны. Это касается и ударов по Черноморскому флоту, который в РФ квалифицировала как теракт, с которым украинским властям помогли британцы.