Россия должна жестко, эффективно и быстро ответить на атаку Вооружённых сил Украины на Курскую область. С таким призывом выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. RT на русском

Чепа подчеркнул, что источники министерства обороны дают разную информацию о том, какие силы участвуют в подавлении вторжения, когда ВСУ выдворят из Курской области и что происходит в российском регионе. Каким бы ни были планы, они должны быть жесткими, считает депутат. Газета.Ru

Он объяснил, что из-за действия ВСУ страдают российские граждане и российские регионы. «Мы это все видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жесткие, эффективные и быстрые», — заключил он. Lenta.ru