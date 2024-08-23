Политолог: в разговоре Путина с Пашиняном позитивных знаков нет

В отношениях России и Армении потепления не будет, пока у власти находится премьер-министр Никол Пашинян. В связи с этим не следует искать позитивных знаков в разговоре президента РФ Владимира Путина с армянским премьером, который состоялся 23 июля, через несколько дней после возвращения российского лидера из Азербайджана, сказал в разговоре с URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«В этом телефонном разговоре никаких позитивных знаков нет. Россия, президент Путин продолжает контакты с Арменией по всем направлениям. Но не стоит ожидать кардинального сдвига в отношениях. Ереван свой выбор сделал, точнее, его сделал Пашинян за весь армянский народ. Как только Пашинян будет свергнут, вектор в отношениях поменяется», — пояснил политолог.

По словам Ярошенко, Армения переживает тот же сценарий, что и Грузия при президенте Михаиле Саакашвили. Тем не менее, этот разговор Путину был необходим, подчеркнул эксперт.

«Россия и Армения страны-соседи, партнеры по ряду объединений. Поэтому контакты продолжаются, — отметил политолог. — Вместе с тем в Ереване уловили предупреждение России на счет армянских коньяков. Ведь какие-то ограничения в торговле, снижение торговли какими-то товарами, продуктами — это, скажем так, следствие геополитической целесообразности. Наверняка на Пашиняна сейчас оказывается давление со стороны алкогольного лобби, которое будет заставлять его пересмотреть подходы в отношении России. Но, повторюсь, глобально это ничего пока не поменяет».

Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетил Азербайджан с государственным визитом. Во время переговоров с лидером страны Ильхамом Алиевым он пообещал созвониться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудить с ним итоги визита, касающиеся урегулирования азербайджано-армянского конфликта.