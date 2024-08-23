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Захарова рассказала о предательстве со стороны Германии

Предательство Германии, которая продолжает поставки оружия Украине, не останется безнаказанным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

Захарова рассказала о предательстве со стороны Германии
© РИА Новости

«Россия начала строительство газопроводов для того, чтобы экономика Германии развивалась. А сейчас они имеют наглость нас упрекать и даже обвинять, более того — еще и воевать против нас, поставляя Киеву военную помощь», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Берлин совершил «предательство и подлость, которые не останутся безнаказанными».

Ранее Захарова заявила, что в Германии пытаются заглушить альтернативные голоса и мнения, которые давали бы возможность населению анализировать факты. Таким образом Захарова прокомментировала свое интервью немецкому журналу Compact, после которого его закрыли. Она указала на то, что заявления и действия министров ФРГ «не соответствуют представлениям нынешнего Берлина о стандартах журналистики».

Политика
Мария Захарова
МИД России