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В России высказались об ответе на вторжение в Курскую область

Ответ России на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область должен быть жестким и эффективным, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

В России высказались об ответе на вторжение в Курскую область
© lenta.ru

«Мы разную информацию слышали и от источников Министерства обороны о том, какие силы участвуют, когда их (ВСУ — прим. «Ленты.ру») выдворят с территории и что происходит. Информация очень, я бы сказал, разная. Поэтому, какие будут планы, непонятно, но они должны быть жесткие», — заявил Чепа.

Депутат объяснил, что из-за действия ВСУ страдают российские граждане и российские регионы.

«Мы это все видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жесткие, эффективные и быстрые», — заключил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украину ждет суровое наказание за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на действия ВСУ.

Политика
Алексей Чепа
Анатолий Антонов
Владимир Путин
Комитет госдумы по международным делам