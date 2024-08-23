США проиграют по всем фронтам после создания многополярного мира, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что Вашингтону в такой ситуации будет просто не до Украины. По его мнению, в таком случае США придется заниматься сохранением собственного государства.

Американцы начнут проигрывать по всем фронтам, не только на Украине. Они будут проигрывать в мире. Я думаю, конечно, в этом случае им будет не до Украины. Они будут заниматься своими вопросами и сохранением своего государства, сил и влияния. Мы сейчас живем в период заката США и Европы, — пояснил Цеков.

Сенатор отметил, что победа России должна быть не только в результате специальной военной операции. По его словам, одновременно с этим ведется работа по формированию многополярного мира: создаются системы взаимных расчетов вместо SWIFT, происходит отказ от доллара.

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Наша победа — это не только победа в СВО. Это победа в работе, которая одновременно проводится с СВО. Это формирование многополярного мира, создание системы взаимных расчетов вместо SWIFT, отказ от доллара, — добавил Цеков.

Ранее сообщалось, что уровень госдолга Соединенных Штатов может достигнуть небывалой отметки в $54 трлн. По мнению экспертов, если прогноз сбудется, то экономическое положение страны будет поставлено под угрозу в мировом масштабе.