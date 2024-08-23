Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, под эпичную музыку стрелял сразу из двух позолоченных пулеметов. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На видео молодой человек стреляет из двух крупных автоматов. В это время за ним наблюдают несколько человек спортивного телосложения.

В конце видео на черном фоне появляется надпись «К-13». В открытых источниках говорится, что Кадырова-младшего и его друзей часто можно увидеть на фотографиях в кепках и майках с надписями «Dustum» или «К13», это означает приверженность к его семье.

Адам Кадыров выложил фото с Путиным

21 августа сообщалось, что Адам Кадыров продемонстрировал свои навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным во время его визита в республику.

16-летний сын Кадырова является куратором Российского университета спецназа (РУС) имени президента РФ. О назначении Адама на эту должность в апреле сообщил глава Чечни. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности отца. Глава региона отметил, что сын тесно знаком с деятельностью этого университета, поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.

Ранее дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным.