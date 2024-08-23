Адам Кадыров под эпичную музыку стрелял сразу из двух позолоченных пулемётов.
Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, под эпичную музыку стрелял сразу из двух позолоченных пулеметов. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На видео молодой человек стреляет из двух крупных автоматов. В это время за ним наблюдают несколько человек спортивного телосложения.
В конце видео на черном фоне появляется надпись «К-13». В открытых источниках говорится, что Кадырова-младшего и его друзей часто можно увидеть на фотографиях в кепках и майках с надписями «Dustum» или «К13», это означает приверженность к его семье.
Адам Кадыров выложил фото с Путиным
21 августа сообщалось, что Адам Кадыров продемонстрировал свои навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным во время его визита в республику.
16-летний сын Кадырова является куратором Российского университета спецназа (РУС) имени президента РФ. О назначении Адама на эту должность в апреле сообщил глава Чечни. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности отца. Глава региона отметил, что сын тесно знаком с деятельностью этого университета, поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.
Ранее дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным.