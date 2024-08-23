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Экс-депутат Госдумы Пономарев заявил о готовности возглавить Курскую область

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) призвал разрешить ему возглавить «альтернативные органы власти» на территории Курской области России, где сейчас проходят бои. Его слова приводит польская газета Rzeczpospolita.

Экс-депутат Пономарев заявил о намерении возглавить Курскую область
© РИА Новости

По его словам, если бы Украина позволила реализовать идею о создании органов власти, то Пономарев и его сторонники автоматически получили бы «политическую субъективность не только внутри России», а в Курской области развевался бы «бело-сине-белый флаг».

Экс-депутат рассказал, что сейчас находится в США и лоббирует эту идею среди американских политиков. С украинскими властями, как отмечает польское издание, Пономарев эту идею не обсуждал.

О своем желании Пономарев также заявлял изданию Daily Beast. Комментируя его слова, российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что против Пономарева в России возбуждено дело о государственной измене, и отметил, что в связи с новыми заявлениями экс-депутата ему может быть дополнительно вменена статья «Терроризм».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Политика
Илья Пономарев
Игорь Коротченко
Госдума