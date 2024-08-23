Россия озвучила ООН предложение по конфликту на Ближнем Востоке

Совету Безопасности ООН следует принять новую резолюцию по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, заявил зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что документ должен давать недвусмысленный сигнал о том, что действия «спойлеров» не останутся без последствий. Речь идет о противостоянии Израиля и Палестины.

Если резолюция 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы прекратить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния, — сказал Полянский на заседании СБ ООН.

Документ 2735 был принят в июне 2024 года. Резолюцию представили США. Россия воздержалась от голосования. Документ предполагает несколько ступеней урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Среди пунктов — полное и окончательное прекращение огня, освобождение заложников, возвращение тел убитых и другие мирные инициативы.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади объяснил, почему палестинское движение отказалось от переговоров с Израилем в Дохе. По его словам, первый этап обсуждений по освобождению заложников не показал прогресса.