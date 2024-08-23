В МИД РФ сравнили Украину с ИГ*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Запорожскую и Курскую АЭС объектами преступных террористических актов Киева. Как сообщает РИА Новости, комментируя отключение резервной линии ЗАЭС дипломат сравнила украинские власти с «Исламским государством»*.

Ранее Киев со своей стороны отключил высоковольтную резервную линию 330кВ. Как заявляла директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, эксперты МАГАТЭ поставлены в известность о произошедшем. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».

Путин сообщил о попытке ВСУ нанести удары по Курской АЭС

«Киевский режим, как и запрещенное "Исламское государство Ирака и Леванта"*, имеет в своем арсенале развернутые схемы террористской деятельности: от подрывов гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей до ядерного терроризма», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Напомним, что 22 августа президент России Владимир Путин рассказал о попытке Вооруженных сил Украины нанести удар по Курской АЭС. О произошедшем уже проинформировали МАГАТЭ, которое пообещало прислать своих представителей.

* террористическая организация, запрещенная в России