Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что страны Европы фактически не проводили расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». RT на русском

Ни Германия, ни Дания, ни Швеция не провели расследование. «Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции. В соответствии с их обязательствами они обязаны расследовать, обязаны установить виновных, но этого не происходит», — заявил Краснов. Lenta.ru

Россия неоднократно направляла запросы о правовой помощи в расследовании взрывов на «Северных потоках» на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. С октября 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию были направлены 15 запросов. В исполнении 13 было отказано. В августе и сентябре 2023 года Генпрокуратура направила в Германию, Данию, Швецию и Швейцарию письма о несогласии с отказами в правовой помощи и ходатайства с просьбой о пересмотре принятых решений. ТАСС