Захарова отреагировала на попытку Киева атаковать Курскую АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытка ВСУ атаковать Курскую АЭС является актом ядерного терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

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Захарова подчеркнула, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно незамедлительно отреагировать на действия ВСУ. Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать АЭС в Курчатове (Курская область) в ночь на 23 августа. Сообщалось, что беспилотник обнаружили недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Дрон был сбит.

Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что ВСУ пытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Путин отметил, что МАГАТЭ пообещало прислать специалистов для оценки ситуации.

Путин сообщил о попытке ВСУ нанести удары по Курской АЭС

Позже в МАГАТЭ заявили, что Россия уведомила агентство о найденных на территории АЭС обломках дрона. Они находились примерно в ста метрах от хранилища отработавшего топлива.