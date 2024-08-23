ВЦИОМ сообщил об изменениях в отношении россиян к Путину

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за неделю снизился на 2,6 процентного пункта и составляет 78,2%. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел опрос.

Опрос провели среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан РФ. На прошлой неделе уровень доверия россиян Путину составлял 80%. В то же время уровень одобрения деятельности президента снизился на 3,5 п. п. и составил 73,6%.

Работу правительства РФ одобрили 48,3% опрошенных, что на 2 п. п. ниже показателей неделей ранее, а работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 51,3% респондентов — минус 0,6 п. п. О доверии Мишустину заявили 59,6% опрошенных.

В июле Bloomberg писал, что Владимир Путин активно ведет дипломатическую деятельность после переизбрания. Агентство подсчитало, что за два месяца с момента своего переизбрания Путин провел более 20 встреч с лидерами государств Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее политолог отметила вовлеченность Путина в исполнение национальных целей.